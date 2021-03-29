Son dakika Altın Fiyatları: 29 Mart 2021 Pazartesi çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün Altın Fiyatları ne durumda? 29 Mart 2021 Pazartesi çeyrek ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet ve gram altın fiyatları​

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Geçen haftayı dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya düşüşle girmiş oldu. 29 Mart 2021 Pazartesi çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları yakından takip edilirken, analistlerin yorumları da merak ediliyor. Haberimizde 29 Mart 2021 Pazartesi altın fiyatları için detayları derledik. Peki, Peki, Bugün Altın Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika altın fiyatları hakkında ayrıntılar.

29 MART 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 449 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

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Gram altın, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 448,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira olarak işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN

Cumhuriyet altını da 2.995 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.727 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve oynaklığın yüksek olması nedeniyle döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

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Ons altında 1.715-1.720 bandının kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.