Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?

Mayıs ayının en özel gökyüzü olayı, 12 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 19:56'da gerçekleşecek olan Çiçek Dolunayı ile geliyor. Doğanın uyanışıyla özdeşleşen bu dolunay, çiçeklerin patlayarak doğayı renklendirdiği bir dönemi simgeliyor. Aynı zamanda Süt Dolunayı olarak da bilinen bu dolunay, ineklerin verimli süt dönemine girmesiyle tarım toplulukları için büyük bir öneme sahip. Bu doğa olayı Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.





ÇİÇEK, SÜT DOLUNAYI NEDİR? TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Çiçek Dolunayı, Kuzey Amerika'nın yerli halkları tarafından "Çiçek Ayı" olarak adlandırılmıştır. Çünkü bu dönemde doğada çiçekler yoğun bir şekilde açar, doğa tüm renkleriyle canlanır. Türkiye'den de rahatça izlenebilecek olan bu dolunay, gün batımından hemen sonra doğu ufkunda yükselecek.

Aynı zamanda bu dolunay, Süt Dolunayı olarak da bilinir. Bu isim, özellikle Kuzeydoğu Amerika'daki Algonquin kabilelerinin geleneklerinden gelir. Süt Dolunayı, bu dönemde ineklerin bol miktarda süt vermesi ve tarımsal üretimin artması ile ilişkilendirilmiştir.



