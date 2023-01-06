Özgün Çiftçi Destek Kredisi ne kadar?
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Çiftçi Destek Kredisi ne kadar?

2023 çiftçi destek kredisi müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçirileceğini belirterek, "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." dedi. Tarım Borç Transferi Kredisi üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Peki Ziraat Bankası genç ve kadın çiftçi kredi limitleri ne kadar oldu? İşte çiftçi destek kredisinin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiftçilere ne kadar kredi verilecek? Tarımsal KOBİ Kredisi kaç TL? Çiftçi destek kredisi 2023
Çiftçi Destek Kredisi

Çiftçi destek kredisi 2023 tutarları binlerce çiftçi tarafından sorgulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi destek kredisi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi destek kredisi açıklaması

Çiftçi Destek Kredisi nedir, çiftçilere ne kadar kredi verilecek?

"İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. "

Erdoğan, şöyle devam etti: (Tarım Borç Transferi Kredisi) Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır."

Ziraat Bankası genç ve kadın çiftçi kredi tutarı
Ziraat Bankası genç ve kadın çiftçi kredi tutarı

Ziraat Bankası genç ve kadın çiftçi kredi limitleri ne kadar oldu?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat Bankası Genel Müdürümüze, genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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