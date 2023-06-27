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Çorum Arefe Orucu İftar Vakti - Çorum Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Arefe orucu Çorum iftar vakti, Çorum akşam ezanı ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe günü oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü Çorum imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit Çorum namaz vakitleri şöyle:

14:26 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Çorum Arefe Orucu İftar Vakti - Çorum Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Çorum Arefe Orucu İftar Vakti - Çorum Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Diyanete verilerine göre Çorum akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. İşte
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Çorum İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Çorum’da akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20.22’de okunacak. Diyanet Çorum akşamı namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

Kurban bayramı günlerinde umre yapılabilir mi?

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş herhangi bir zaman yoktur. Arefe ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir. Arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde ise umre yapmak tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler hac menasikinin yapıldığı günlerdir (Kasani, Bedai‘, II, 227). Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre hac yapmaya niyetli olmayanlar teşrik günleri dahil yılın her gününde umre yapabilirler (Nevevi, el-Mecmu‘, VII, 147-148; Karafi, ez-Zehira, III, 203). Maliki mezhebine göre hac yapmaya niyetli olanlar bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şafii mezhebine göre ise veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar (Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, III, 67-68).



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Kars Arefe Orucu İftar Vakti - Kars Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023