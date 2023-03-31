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Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Türkiye’de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan, 14 Mayıs Seçimlerinde aday olmaya hak kazandı.

09:40 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı adayları

Cumhurbaşkanlığı adayları

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KESİN ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.

AA'nın haberine göre kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.



#cumhurbaşkanlığı seçimi
#cumhurbaşkanı adayları
#ysk
#yüksek seçim kurulu
17 dakika önce
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