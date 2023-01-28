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TOKİ Denizli kura sonuçları
27 Ocak'ta DenizliBabadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar ve Tavas'ta inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. Denizli Buldan, Çal, Çardak ve Serinhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları, Denizli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.
Denizli Buldan, Çal, Çardak, Serinhisar, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas kura sonuçları belli oldu.
BABADAĞ: 47 konut
BEKİLLİ: 80 konut
BOZKURT: 100 konut
BULDAN: 126 konut
ÇAL 4. ETAP: 250 konut
ÇARDAK: 120 konut
KALE: 70 konut
SERİNHİSAR: 198 konut
TAVAS: 100 konut
TAVAS KIZILCABÖLÜK: 100 konut
BAKLAN: 220 konut
BEYAĞAÇ: 93 konut
TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihlerinde çekilecek. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre İlk Evim İlk İş Yerim projesinde bugüne kadar 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.
1 Şubat Çanakkale 1290 konut
1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut
4 Şubat Uşak 1050 konut
5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut
7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut