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TOKİ Denizli'nin 13 ilçesinde 2+1, 3+1 konutların kura sonuçları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Denizli'de gerçekleştirildi. Denizli Buldan, Çal, Çardak, Serinhisar, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas kura sonuçları belli oldu. Denizli TOKİ 2+1, 3+1 kura çekilişini kazananlar, ilçe ilçe kura sonuçları yedek ve asil isim listeleri haberimizde.

10:34 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TOKİ Denizli kura sonuçları

TOKİ Denizli kura sonuçları

27 Ocak'ta DenizliBabadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar ve Tavas'ta inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. Denizli Buldan, Çal, Çardak ve Serinhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları, Denizli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Denizli Buldan, Çal, Çardak, Serinhisar, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas kura sonuçları belli oldu.

DENİZLİ İLÇE İLÇE TOKİ KONUT SAYISI

BABADAĞ: 47 konut

BEKİLLİ: 80 konut

BOZKURT: 100 konut

BULDAN: 126 konut

ÇAL 4. ETAP: 250 konut

ÇARDAK: 120 konut

KALE: 70 konut

SERİNHİSAR: 198 konut

TAVAS: 100 konut

TAVAS KIZILCABÖLÜK: 100 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

BAKLAN: 220 konut

BEYAĞAÇ: 93 konut

TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ

TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihlerinde çekilecek. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre İlk Evim İlk İş Yerim projesinde bugüne kadar 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut


İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. 6 farklı ilçede yapılacak TOKİ kura çekilişlerinin bir kısmı Tuzla'da yapılmıştı. İstanbul Tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın şubat ayında yapılacağı açıklandı. İstanbul'un diğer ilçeleri olan Çatalca, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Esenler'de kura sonuçlarının ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağı merak kazandı. Peki, İstanbul 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? Arnavuktöy, Silivri, Esenler, Tuzla, Silivri, Çatalca TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...


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24 dakika önce
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TOKİ Denizli'nin 13 ilçesinde 2+1, 3+1 konutların kura sonuçları belli oldu
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