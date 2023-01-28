TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. 6 farklı ilçede yapılacak TOKİ kura çekilişlerinin bir kısmı Tuzla'da yapılmıştı. İstanbul Tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın şubat ayında yapılacağı açıklandı. İstanbul'un diğer ilçeleri olan Çatalca, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Esenler'de kura sonuçlarının ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağı merak kazandı. Peki, İstanbul 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? Arnavuktöy, Silivri, Esenler, Tuzla, Silivri, Çatalca TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...