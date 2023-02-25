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Öğretmenlerin mazeret tayini hakkı 3'e çıktı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), deprem nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı. Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı. Peki mazeret tayini hakkı kimleri kapsayacak? Yer değiştirme başvurusu şartı nedir? Atanmak istenilen ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna atamalar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar.

10:28 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MEB öğretmen yer değiştirme tayin hakkı

MEB öğretmen yer değiştirme tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mahmut Özer'in dört eğitim sendikasının temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi. Özer, bakanlık merkez binasındaki toplantıda Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de katıldığı toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı.

MEB tayin başvurusu

MEB öğretmen mazeret tayini hakkı 3 mü oldu?

Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı.

Açıklamaya göre, mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsayacak.

Yer değiştirme başvurusu şartı nedir?

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenlerle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Öğretmen tayin başvurusu

Atanmak istenilen ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna atamalar ne zaman gerçekleştirilecek?

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek. Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.


#MEB
#öğretmen yer değiştirme
#MEB tayin başvurusu
1 saat önce
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Öğretmenlerin mazeret tayini hakkı 3'e çıktı
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