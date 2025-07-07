Srebrenitsa Soykırımı’nın 30. Yılında ASBÜ’de Uluslararası Düşünme ve Anma Günü Etkinlikleri gerçekleştirildi

Etkinliğin açılış oturumu, 1 Temmuz 2025 Salı günü ASBÜ Sezai Karakoç Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında Yalova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sibel Akova Havalı, Srebrenitsa Soykırımı’na giden süreci tarihsel ve sosyopolitik yönleriyle tahlil ederken, ASBÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz ise soykırımın tarihsel süreci üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.









ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münire Kevser Baş, soykırımların tekrarının önlenebilmesi için kolektif hafızanın korunmasının ve bu acıların unutulmamasının önemine vurgu yaparak, Aliya İzzetbegoviç’in insanlık, özgürlük ve adalet temelli doktrinlerini hatırlattı.





Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise Türkiye’nin Balkan coğrafyalarına yönelik bakış açısını ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği insani ve kültürel icraatları paylaştı.





ASBÜ Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da etkinliğe katkı sağlayan konuşmacılar arasında yer aldı.





Son açılış konuşmasını gerçekleştiren Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Mirsada Čolaković ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkanlar politikasındaki süreklilik ve duyarlılığa işaret ederek, “Srebrenitsa sadece Boşnakların değil; dünyanın farklı köşelerinde farklı dönemlerde katledilen tüm mazlumların ortak hafızasıdır,” sözleriyle konuşmasını tamamladı.









“Srebrenitsa Boşnak Soykırımının Tanıkları” Panelinde Canlı Tanıklıklar Paylaşıldı





Açılış konuşmalarının ardından, moderatörlüğünü Doç. Dr. Sibel Akova Havalı’nın üstlendiği “Srebrenitsa Boşnak Soykırımının Tanıkları” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelin dikkat çeken ismi, Saraybosna Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ilijaz Pilav oldu. Srebrenitsa’daki katliam sırasında bölgede görev yapan bir cerrah olarak yaşadıklarını aktaran Pilav, “İlk ameliyatımı ormanda, anestezisiz gerçekleştirdim. Kardeşim güvenli bölgeye gittiği halde öldürüldü. O günden beri o yol ayrımındayım,” sözleriyle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.





Tuzla Üniversitesi’nden Doç. Dr. Midhat Ćausević, soykırımın ideolojik temellerine değinerek, “Bu bir savaş değil, planlı bir yok etme girişimiydi. ‘Türklerden intikam’ söylemleriyle Boşnaklar hedef alındı,” ifadelerini kullandı. Aynı üniversiteden Dr. Ahmed Omerović, BM tarafından “güvenli bölge” ilan edilen Srebrenitsa’nın nasıl ihlal edildiğini ve uluslararası düzeyde bu süreçteki ihmal ve ihmalkârlıkları ortaya koydu.





Prof. Dr. Mensur Husić, Batı medyasının soykırım karşısındaki sessizliğini ve manipülasyonlarını tartışırken; Prof. Dr. Sead Nazibegović ise savaş sonrası kurulan kültürel hafıza mekanlarının gelecek kuşaklar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

ASBÜ’den Dr. Gazi Doğan ise Srebrenitsa Soykırımı’nın Türkiye kamuoyundaki algısına dair bir değerlendirme sunarak, Türkiye’de yayımlanmış eserler üzerinden kolektif hafızanın nasıl şekillendiğine dair örnekler verdi.





Panelin sonunda konuşan Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, soykırıma sebebiyet veren yedi temel başlığı değerlendirmiş ve Türkiye’de bu trajedinin unutulmaması adına yayımlanmış kültürel eserleri katılımcılarla paylaşmıştır.





Sessiz Tanıklıkların Sanatla Yansıması: “Srebrenitsa’dan Kalanlar” Sergisi





Etkinlik kapsamında, 1 Temmuz 2025 tarihinde açılışı yapılan Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yılmaz’ın hazırladığı “Srebrenitsa’dan Kalanlar” başlıklı kişisel poster sergisi, izleyicileri tarihin en karanlık sayfalarından birine tanıklık etmeye davet etti.





Fütürist bir anlatım diliyle kurgulanan sergide; boş sandalye, mavi kelebek, yankılanmayan çığlık gibi metaforik imgeler ön plana çıkarıldı. 8372 masum cana adanmış olan bu görsel anlatımda, yalnızca geçmişin hatırlatılması değil, unutmamanın ortak sorumluluğu da vurgulandı. Sessiz tanıklıklar, kaybolan hayatlar ve yok olmaya direnen hatıralar, güçlü bir görsel dile dönüştürüldü. Sergi, 5 Temmuz 2025 tarihine kadar ASBÜ Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.





Anma Ziyareti ile Program Tamamlandı





Etkinliklerin ikinci gününde, 2 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenen ziyaret etkinliğiyle program sona erdi. Katılımcılar, sembolik ziyaretlerle Bosna-Hersek halkının acısını paylaşarak Srebrenitsa’nın unutulmaması adına mesaj verdiler.

Unutulmasın Diye...





Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995 tarihinde Ratko Mladić komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edildiğinde, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan binlerce sivil Boşnak, Sırp güçlerine teslim edilmişti. Kadınlar ve çocuklar ayrılırken, en az 8.372 Boşnak erkek sistematik biçimde katledildi. Kurbanlar, ormanlık alanlarda, depolarda ve toplama merkezlerinde öldürülerek toplu mezarlara gömüldü. Savaş sonrası yürütülen çalışmalarla toplu mezarlardan çıkarılan kurbanlar, kimlik tespitlerinin ardından her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verilmektedir.





Etkinliğin kapanışında bir kez daha, Bosna-Hersek'te insanlık dışı bir soykırımın yaşandığına dikkat çekilerek, Boşnaklara yönelik yürütülen bu sistematik yok etme girişiminin delillerinin halen ortaya çıkmaya devam ettiği, ancak bu trajediyi mümkün kılan yapı taşlarının günümüzde de varlığını sürdürdüğü vurgulandı.





Etkinliğe Katkı Sunan Kurumlar





“Srebrenitsa Soykırımı Uluslararası Düşünme ve Anma Günü” etkinliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde; Tuzla Üniversitesi iş birliğiyle ve aşağıda belirtilen paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilmiştir:

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

• Yunus Emre Enstitüsü

• Yalova Üniversitesi

• Balkan Vakfı

• Türkiye Bosna Sancak Derneği

• Türkiye Yazarlar Birliği







