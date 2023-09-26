Diyanet personel alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. KPSS şartı bulunan Diyanet personel alımı başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla e-Devlet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. İşte 2023 Diyanet personel alımı başvuru ekranı...
DİYANET 2 BİN 450 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular, 25 Eylül 2023-6 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
Diyanet personel alımı başvurusu için adaylar kurumun internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler.
DİYANET PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Alımı yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekildedir:
İmam-Hatip: 1.000
Müezzin-Kayyım: 600
Kuran Kursu Öğreticisi: 850
Din Görevlisi: 500
Diyanet Personel Alımı Başvuru Şartları
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
- Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
- 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
- Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
- Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
- Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir."
- Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
- Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
- Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)
Diyanet Personel Alımı Sınavı 2023
Adayların, sınava girmeden önce "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği"ni dikkatlice okuması gerekmektedir.
Sınav, 22 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye'nin tüm illerinde yapılacaktır. Sınavda, adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır.
Diyanet Personel Alımı Sonuçları 2023
Sınav sonuçları, 10 Kasım 2023 tarihinde açıklanacaktır.
Sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olan adaylar, mülakata çağrılacaktır. Mülakatta başarılı olan adaylar, atanmaya hak kazanacaktır.
Diyanet Personel Alımı İlanları
Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alımı ile ilgili duyuruları resmi internet sitesi üzerinden yapmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini düzenli olarak takip ederek, personel alımı ilanlarından haberdar olabilirsiniz.