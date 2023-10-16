ABD medyası yazdı: Çok sayıda ülke Türkiye'nin kapısını çalıyor

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Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de işgalci İsrail'e karşı düzenlediği operasyon sonrası Gazze’ye götürülen esirlerin akıbeti merak ediliyor.
Aralarında çok sayıda yabancının da olduğu 150'den fazla kişi, Hamas tarafından rehin alındı. Hamas, Gazze'ye saldırılar durmadan elindeki esirleri bırakmayacağını açıkladı.
"Çok sayıda ülke Türkiye'den yardım istiyor"
Haberde, Türkiye'nin rehinelerin durumu konusunda Hamas'tan yeterli cevap alamadığı, Gazze'de kaç rehine olduğunun bile tam olarak anlaşılamadığı kaydedildi.