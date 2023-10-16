|
Dünya

ABD medyası yazdı: Çok sayıda ülke Türkiye'nin kapısını çalıyor

7 Ekim'de Hamas'a bağlı İzzettin el Kassam Tugayları'nın işgalci İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda esir alınanların akıbeti merak edilirken ABD medyası çok sayıda ülkenin esirler konusunda Türkiye'den yardım istediğini yazdı.

13:35 . 16/10/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de işgalci İsrail'e karşı düzenlediği operasyon sonrası Gazze’ye götürülen esirlerin akıbeti merak ediliyor.

Aralarında çok sayıda yabancının da olduğu 150'den fazla kişi, Hamas tarafından rehin alındı. Hamas, Gazze'ye saldırılar durmadan elindeki esirleri bırakmayacağını açıkladı.

"Çok sayıda ülke Türkiye'den yardım istiyor"

Amerika merkezli
Wall Street Journal
(WSJ) gazetesi, vatandaşları Hamas tarafından esir tutulan ülkelerin Türkiye'den yardım istediğini yazdı. Çok sayıda ülkenin Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat yetkililerine başvurduğu belirtilen haberde ABD ve müttefiklerinin de Hamas'la temas halindeki Türkiye, Mısır ve Katar'la görüştüğü aktarıldı.

Haberde, Türkiye'nin rehinelerin durumu konusunda Hamas'tan yeterli cevap alamadığı, Gazze'de kaç rehine olduğunun bile tam olarak anlaşılamadığı kaydedildi.

Habere göre Hamas, Türkiye'ye gönderdiği mesajda,
"İsrail, elindeki binlerce Filistinli rehineyi serbest bırakmadan esirleri bırakmayacağını."
bildirdi.

#İsrail
#Hamas
#Türkiye
#Wall Street Journal
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sınıfının en güçlüsü Honor 90 şık tasarımı ve uygun fiyatı ile geliyor