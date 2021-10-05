Dünya ABDde ürkütücü rapor Müslümanız demeye çekiniyorlar
AMERİKA

ABD’de ürkütücü rapor:  ‘Müslümanız’ demeye çekiniyorlar

ABD’de yaşayan her 3 Müslümandan 2’si ırkçı saldırıya maruz kalıyor. California Üniversitesi’nin anketine katılan 123 bin Müslümanın yüzde 67,5’i en az bir kez İslamofobi tecrübesi yaşadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 33’ü bazı durumlarda dini kimliklerini gizlemek zorunda kalmış.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de ürkütücü rapor: ​‘Müslümanız’ demeye çekiniyorlar
Fotoğraf: Arşiv

ABD’de yaşayan her 3 Müslümandan 2’sinin hayatında en az bir kez İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü tarafından yapılan, 123 bin Müslümanın katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 67,5’i, hayatlarında en az bir kez İslamofobi tecrübesi yaşadığını söyledi.

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  • Müslüman kadınlarda bu oran yüzde 76,7’ye çıkarken, Müslüman erkeklerin ise yüzde 58,6’sının İslamofobik yaklaşıma maruz kaldığı kaydedildi. Ankette, İslamofobik eylemlere maruz kalmamak için katılımcıların yaklaşık yüzde 33’ünün bazı anlarda dini kimliklerini gizlemeye çalıştığı, yüzde 88,2’sinin ise tepki ile karşılaşma korkusundan dolayı bazı konuşma ve eylemlerden sakındığı ortaya çıktı.

Özellikle 18-29 yaş grubu arasında dini kimliğini saklamaya çalışanların oranının yüzde 45’leri bulduğu kaydedildi.

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