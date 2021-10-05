ABD’de ürkütücü rapor: ​‘Müslümanız’ demeye çekiniyorlar

ABD’de yaşayan her 3 Müslümandan 2’sinin hayatında en az bir kez İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü tarafından yapılan, 123 bin Müslümanın katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 67,5’i, hayatlarında en az bir kez İslamofobi tecrübesi yaşadığını söyledi.

HAYAT Ya şiddet var ya da İslam düşmanlığı: Filmlerin yüzde 85’i zararlı

Müslüman kadınlarda bu oran yüzde 76,7’ye çıkarken, Müslüman erkeklerin ise yüzde 58,6’sının İslamofobik yaklaşıma maruz kaldığı kaydedildi. Ankette, İslamofobik eylemlere maruz kalmamak için katılımcıların yaklaşık yüzde 33’ünün bazı anlarda dini kimliklerini gizlemeye çalıştığı, yüzde 88,2’sinin ise tepki ile karşılaşma korkusundan dolayı bazı konuşma ve eylemlerden sakındığı ortaya çıktı.

Özellikle 18-29 yaş grubu arasında dini kimliğini saklamaya çalışanların oranının yüzde 45’leri bulduğu kaydedildi.