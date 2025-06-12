ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.

ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için yayınladığı seyahat uyarısında, güvenlik durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir"

Bakanlık, bölgedeki mevcut tansiyonun geçmişte yaşanan benzer kriz dönemlerinde ABD vatandaşları açısından seyahat aksaklıklarına ve güvenlik tehditlerine yol açtığını hatırlatarak, bu tür dönemlerde, yerel koşullara bağlı olarak beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Bakanlık, yurt dışında bulunan vatandaşların muhtemel acil durumlarda daha kolay ulaşılabilir olmaları için Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmalarını tavsiye etti.

ABD yönetimi, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiğini bildirirken, vatandaşlarının güvenliği için yerel yetkililerle temas halinde olduğunu duyurdu.







