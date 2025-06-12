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ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı

ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı

22:2212/06/2025, Perşembe
IHA
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Vatandaşları için seyahat uyarısı yayınlayan ABD, güvenlik durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Vatandaşları için seyahat uyarısı yayınlayan ABD, güvenlik durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerilim nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan vatandaşlarına güvenlik durumlarını yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Olası krizlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşlara Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) katılmaları tavsiye edildi. ABD yönetiminin gelişmeleri yerel yetkililerle iş birliği içinde yakından izlediği de kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.

ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için yayınladığı seyahat uyarısında, güvenlik durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir"

Bakanlık, bölgedeki mevcut tansiyonun geçmişte yaşanan benzer kriz dönemlerinde ABD vatandaşları açısından seyahat aksaklıklarına ve güvenlik tehditlerine yol açtığını hatırlatarak, bu tür dönemlerde, yerel koşullara bağlı olarak beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Bakanlık, yurt dışında bulunan vatandaşların muhtemel acil durumlarda daha kolay ulaşılabilir olmaları için Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmalarını tavsiye etti.

ABD yönetimi, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiğini bildirirken, vatandaşlarının güvenliği için yerel yetkililerle temas halinde olduğunu duyurdu.



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