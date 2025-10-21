AB'de genç çiftçilere destek müjdesi

AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, çiftçilikte genç sayısının azaldığını belirterek, strateji kapsamında genç ve yeni çiftçilere desteğin politik bir öncelik haline getirildiğini ifade etti. Hansen, "Üye ülkeler, Ortak Tarım Politikası bütçelerinin en az yüzde 6'sını genç ve yeni çiftçileri desteklemeye ayırmalıdır." ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB), çeşitli desteklemelerle gençleri tarıma yönlendirerek üye ülkelerde çiftçilik faaliyetinde bulunanların yaş ortalamasını düşürmeyi planlıyor.
Hansen, çiftlik kurmanın, arazi, makine, tohum gibi çeşitli yüksek maliyetler içerdiğini hatırlatarak, bu alanda düşük kazanç veya değişken gelir söz konusu olduğunda bankaların kredi vermekten çekindiklerini anlattı.
"300 Bin avroya kadar ödeme sağlanacak"
Christophe Hansen, stratejileri kapsamında genç ve yeni çiftçilere desteği politik bir öncelik haline getirdiklerini vurguladı.
Genç çiftçilerin çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduklarına işaret eden Hansen, üye ülkelerden gelecekteki bütçe planlarında genç çiftçilere yönelik ulusal bir strateji hazırlamalarını isteyeceklerini aktardı.
Hansen, AB Komisyonunun Ortak Tarım Politikası'nda da değişiklikler teklif edeceğini, kırsal alanları genç aileler için daha çekici hale getireceklerini söyledi.
Gelecekte tarım politikası kapsamında genç çiftçilerin, kurulum süreçlerine yardımcı olacak bir başlangıç paketinden de yararlanabileceklerini ifade eden Hansen, paketin 300 bin avroya kadar ödemeler sağlayacak finansman desteği içereceğini sözlerine ekledi.