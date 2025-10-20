Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi: Zirai don ödemeleri başlıyor

Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi: Zirai don ödemeleri başlıyor

19:1520/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi: Zirai don ödemeleri başlıyor
Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi: Zirai don ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik zirai don destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz" dedi.


Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.




#Zirai don ödemeleri
#i̇brahim yumaklı
#tarım ve orman bakanı
#zirai don
#çiftçi kayıt sistemi
#çiftçilere destek
#tarım sigortası
#tarım destekleri
#destek ödemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK sonuçları için geri sayım başladı: 2025-2026 KYK burs kredi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte beklenen tarihler