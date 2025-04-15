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2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama ekranı

2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama ekranı

21:0315/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
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2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama ekranı
2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama ekranı

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama işlemleri sürüyor. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurusunda bulunması önem taşıyor. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte 2025 yılı ÇKS başvuru işlemleri ve tarihleri.

Çiftçilerin yakından takip ettiği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları sürüyor. Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, ÇKS başvurularını e-devlet kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. İşte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme ve belge sorgulama ekranı.


ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) KAYIT YENİLEME VE BELGE SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

ÇKS, tarım politikalarının oluşturulması için çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla kuruldu. Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kaydı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.


BAŞVURU TARİHLERİ

Bu günden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvurular 30 Haziran 2025
'e kadar alınacak. Bu tarihten sonra ÇKS'ye yeni çiftçi veya arazi kaydı yapılmayacak. Ancak çiftçiler ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki
üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları
nı ise
15 Mart-15 Nisan 2025
tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Bakanlık verilerine göre, ÇKS'ye 2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon çiftçi kayıt oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar da 121 milyon dekardan 165 milyon dekara çıktı.

TARIMCEBİMDE imkanı

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya aldığı "TARIMCEBİMDE" mobil uygulaması da üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.


Bu kapsamda üreticiler uygulamaya girerek, "e-Devlet Hizmetleri" sekmesinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeleri başta olmak üzere çeşitli konularda çiftçilere kolaylık sağlıyor.


ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

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