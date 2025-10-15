Yeni Şafak
Seydikemer’de bazı üzümlerde yasaklı aktif madde tespit edildi

00:4015/10/2025, Çarşamba
IHA
Muğla Seydikemer
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Seydikemer ilçesinde üzümlerden alınan üzüm numunesinde yasaklanan aktif madde tespit edildi. Pestisit denetimlerinin ilgili birimler tarafından aralıksız devam edeceği açıklandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında, Seydikemer ilçesinde yapılan kontrollerde alınan üzüm numunesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde yasaklanan aktif madde (Dimethoate) tespit edildi.


Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat gereği, söz konusu ürünler için idari yaptırım uygularken, hasada gelen ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Bitkisel üretimde gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması amacıyla pestisit denetimlerinin ilgili birimler tarafından aralıksız devam edeceği açıklandı.



#Muğla
#yasaklı madde
#üzüm
