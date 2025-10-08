Fethiye'ye 5 günde metrekareye 223 kilogram yağış düştü

4 Ekim tarihinde başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlarda başta Fethiye olmak üzere Dalaman ve Seydikemer ilçeleri taşkın ve su baskınlarına maruz kalmıştı.

Özellikle Fethiye’de altyapı yetersizliğine dikkat çekmek isteyen bazı vatandaşların sokaklarda kano ile dolaşması Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın tepkisine neden olmuştu.

4-8 Ekim (sabah 06.00) tarihleri arasında metrekareye en fazla yağış alan ilçe Fethiye oldu. Fethiye’de metrekareye toplam 223 kilogram yağış düştü. Fethiye’yi sırası ile Köyceğiz 209, Seydikemer 169.4, Marmaris 114, Ula Akyaka 97.3, Menteşe 86.4, Dalaman 76.4, Kavaklıdere 39.6, Yatağan 29.8, Milas 21.6, Bodrum 21,3 ve Datça 3.8 kg/m2 yağış aldı.