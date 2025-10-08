Yeni Şafak
Fethiye'ye 5 günde metrekareye 223 kilogram yağış düştü

Fethiye’de metrekareye toplam 223 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla için 4 Ekim ve 7 Ekim tarihleri arasında yapılan sağanak yağış uyarısının ardından 5 günde en fazla yağış alan ilçe 223 kg/m2 ile Fethiye ilçesi oldu. Muğla’nın en az yağış alan ilçesi ise 3.8 kg/m2 ile Datça ilçesi oldu.

4 Ekim tarihinde başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlarda başta Fethiye olmak üzere Dalaman ve Seydikemer ilçeleri taşkın ve su baskınlarına maruz kalmıştı.

Özellikle Fethiye’de altyapı yetersizliğine dikkat çekmek isteyen bazı vatandaşların sokaklarda kano ile dolaşması Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın tepkisine neden olmuştu.

4-8 Ekim (sabah 06.00) tarihleri arasında metrekareye en fazla yağış alan ilçe Fethiye oldu. Fethiye’de metrekareye toplam 223 kilogram yağış düştü. Fethiye’yi sırası ile Köyceğiz 209, Seydikemer 169.4, Marmaris 114, Ula Akyaka 97.3, Menteşe 86.4, Dalaman 76.4, Kavaklıdere 39.6, Yatağan 29.8, Milas 21.6, Bodrum 21,3 ve Datça 3.8 kg/m2 yağış aldı.

4-8 Ekim (sabah 06.00) tarihleri arasında en yağış alan ilçe Datça ilçesi olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri sayfasında Ortaca ilçesi ile ilgili yağış oranları yer almadı.

