Muğla'da mevsimin ilk karı yağdı

13:118/10/2025, Çarşamba
AA
Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.

Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

#Muğla
#Seydikemer
#Bayram Önder Akdenizli
#Girdev Yaylası
