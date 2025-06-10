Almanya’da en çok vatandaşlık Suriyelilere verildi

Almanya, 2024 yılında tarihindeki en yüksek vatandaşlık kabulüyle dikkat çekti.





Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılında Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısını kamuoyu ile paylaştı.





Verilere göre, geçtiğimiz yıl 291 bin 955 kişi Alman vatandaşlığına geçti.





25 yıl sonra vatandaşlığa geçişte rekor sayı





2023 yılına oranla geçtiğimiz yıl, Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin oranı yüzde 46 arttı.





Bu sayı, kayıtların tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.





En son Suriyeliler kabul edildi





Verilere göre Alman vatandaşlığına en çok kabul edilenler Suriyeliler oldu.





Suriye kökenliler Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin 4'te birinden fazlasını, yani yüzde 28’sini oluşturdu. Verilere göre geçtiğimiz yıl 83 bin 150 Suriyeli, Alman vatandaşı oldu.





Türklerin sayısı iki kat arttı





2023'te 11 bin 790 Türk, Alman vatandaşlığı geçerken, bu sayı 2024'te 22 bin 525 oldu.





Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı iki kat arttı.





2024'te ayrıca 12 bin 980 Rus, Alman vatandaşlığına geçti.





Hızlı vatandaşlıktan yaklaşık 20 bin kişi yararlandı





2024'te hızlı uyum sağlayan ve üstün başarı gösterenlere verilen hızlı vatandaşlık imkanından faydalanarak Alman vatandaşlığına geçenlerin oranı ise tüm kabullerin yüzde 7'sini oluşturdu.





Yasal değişiklik etkili oldu





2024 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin Almanya'da ortalama ikamet süresi 11 yıl 8 ay oldu. Türk kökenlilerin Alman vatandaşlığa kabul edildikleri tarihte Almanya'da ortalama ikamet süreleri ise 23 yıl 1 ay olarak kayıtlara geçti.





Rekor sayıda Alman vatandaşlığına kabulün altında 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren ve Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran düzenleme bulunuyor.











