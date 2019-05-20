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Dünya Avrupada ırkçı kabus
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AVRUPA

Avrupa’da ırkçı kabus

İtalya’nın Milano şehrinde bir araya gelen Avrupalı ırkçı ve sağ popülist liderler, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları sonrasında bir “Süper Grup” oluşturma fikrini öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa'da aşırı sağ görüşlü milletvekiller 'Süper Grup' kurmaya hazırlanıyor
Avrupa'da aşırı sağ görüşlü milletvekiller 'Süper Grup' kurmaya hazırlanıyor

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen, seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa’nın diğer aşırı sağ görüşlü milletvekilleriyle bir “Süper Grup” oluşturulabileceğini belirtti. Le Pen, bu olasılığın “heyecan verici” olduğunu belirtti.

Amaç Avrupa Birliği’ni zayıflatmak

Milano’daki buluşmanın ev sahibi olan sağ popülist İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de seçimlerin ardından “Avrupalı Halklar ve Uluslar Birliği”ni kurmak istediğini dile getirdi.

Aşırı sağ siyasetçiler, Avrupa Birliği’nin birkaç temel ortak konu dışında yetkilerinin azaltılmasını ve uluslara devretmesini talep ediyor.

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