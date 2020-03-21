​​Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi​

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TzLJlTnxJZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020

GÜNDEM Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi