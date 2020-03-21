Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

​​Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi​

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Burada üretim yapıyorlardı

Burada üretim yapıyorlardı

​Maske fırsatçıları vatandaşı zehirleyemeden yakayı ele verdi.
2 milyon aileye bin TL

2 milyon aileye bin TL

​Bakan açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek.
11 bini aştı

11 bini aştı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor.
3 aylığına<br>görev verilebilecek

3 aylığına
görev verilebilecek

Koronavirüs salgını sonrası kritik değişiklik...
Ülkelerine<br>geri döndüler

Ülkelerine
geri döndüler

​Kontrollerin ardından tek tek gemiye alındılar.
3 ülkeye<br>daha sıçradı!

3 ülkeye
daha sıçradı!

Tüm okullar tatil edildi, kara sınırları kapatıldı.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi bu çalışmalarını vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklara da taşıdı
Virüse karşı<br>naylonlu önlem

Virüse karşı
naylonlu önlem

​Eczaneden sonra kuyumcuda da görüldü.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük 'Bilim Bakalım' filmleri yayınlanıyor.
Test sonuçları <br>belli oldu

Test sonuçları
belli oldu

​Hakan Çalhanoğlu'ndan koronavirüs açıklaması.
Koronada<br>son 24 saat

Koronada
son 24 saat

Verilen mücadelede yaşananları sizler için derledik.
'Pes' dedirten ihmal

'Pes' dedirten ihmal

​Bakanlık sabah uyardı ,akşam bu görüntü çekildi.
İstihbarat<br>ocakta uyarmış

İstihbarat
ocakta uyarmış

​Amerika'yı derinden sarsan koronaviürs iddiası.
16 marka<br>üretimi durdurdu

16 marka
üretimi durdurdu

​Koronavirüs salgını otomotivi sektörünü de vurdu.
Bir ülkede daha<br>bilanço ağırlaşıyor

Bir ülkede daha
bilanço ağırlaşıyor

33 kişi daha ​koronavirüsten hayatını kaybetti.
Dünya tarihini değiştiren 5 salgın

Dünya tarihini değiştiren 5 salgın

Hanedanlıkların çöküşlerinden, sömürgeciliğe...
Canı korumak farzdır

Canı korumak farzdır

Kanaat önderleri ve ilahiyatçılar çağrıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.