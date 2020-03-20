Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyonların kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/h5LHZdUqgY
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/h5LHZdUqgY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020