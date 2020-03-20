Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Kuyumculara koronavirüs darbesi: Altınlar vitrinde kaldı

Tüm dünyada hızla yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını kuyumcuları da vurdu. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Düğün ve nişanların ertelenip iptal edilmesi sektörümüzün beklentilerini boşa çıkarttı. Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle set ve metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini koruyor” dedi.