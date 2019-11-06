Çekilme yok

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye'ye giren 4 zırhlı araçlık Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu içeride Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Ayn el-Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında devriye attı. 12:20'de başlayan ve 73 kilometrelik bir hattı kapsayan devriyeye iki taraftan 50 asker katıldı.

ÇOCUKLARI KULLANDILAR

Devriye araçları yol güzergahında teröristlerin saldırısına uğradı.

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Devriye araçları yol güzergahında teröristlerin saldırısına uğradı.

Konvoyun hareket yönünün kontrolü konvoyla eş zamanlı olarak havalanan ve görüntü aktarımı yapan insansız hava aracı ile sağlandı. Devriye atılan ve yer yer 10 kilometreye kadar uzanan derinlikte çıplak gözle yapılan incelemelerde yapılan bazı tespitler Rus askeri heyetiyle paylaşıldı. Devriye araçları yol güzergahında teröristlerin tacizine uğradı. Teröristler güzergah boyunca konuşlandığı bazı noktalarda çocukları öne sürerek TSK araçlarını taşlattı.

SİLAHLARI TOPLANMADI

Sahadaki devriyelerin ardından Rus makamları teröristlerin çekildiğini iddia etti. Ancak yerel kaynaklara göre terör örgütü hâlâ güvenli bölge ilan edilen alanda bulunuyor. Kamışlı'daki bazı noktalarda kendi üniformalarıyla faaliyetini devam eden teröristler, M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasında yığınak yapmaya devam ediyor. Terör örgütü kasabada TSK ve SMO'ya karşı ağır silahlar, çoklu roket atar sistemleriyle saldırılarda bulunuyor. Özellikle 'SDG' çatısı altında bulunan Hristiyanların oluşturduğu birlikler cephede ön saflara sürülüyor.

SALDIRILARI ARTIRDILAR

Dün devriye atılan Ayn el-Arab'da rejim üniformalarıyla varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor. Teröristlerin, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında bu şehirlerden de çekilmesi gerekiyordu. Ancak SMO kaynaklarına göre çekilme olmadığı gibi SMO'nun kontrolü altındaki Fırat Kalkası bölgesine düzenlenen saldırıların dozu da giderek artıyor.

MÜNBİÇ-TEL RIFAT AYAKTA

Soçi mutabakatı ile yıllar önce terk ettikleri evlerine dönme umutları yeşeren Tel Rıfat ve Münbiç halkı da bugünlerde hayal kırıklığı yaşıyor. Bir süredir rejim ve PKK karşıtı gösterilerini sürdüren Tel Rıfatlılar önceki gün bir Türk heyetle bir araya geldi. Heyettekiler görüşmede terör örgütünün çekilmek yerine saldırıları artırdığına dikkat çekti. Soçi'de varılan mutabakata ilişkin bilgiler veren Türk heyeti ise Ankara'nın Münbiç ve Tel Rıfat konusunda Rusya ile görüşmelere devam edileceğini belirtti. Bu şehirlerin idare ve denetimi ile ilgili kesin bir karar olmadığı ifade edildi.

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SAS’lar temizliyor

Güvenlik güçleri bölgeyi tuzaklanmış patlayıcılardan arındırıyor.

Güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış patlayıcıları temizlemeye devam ediyor. Genellikle mayın ve el yapımı patlayıcı kullanılarak oluşturulan tuzaklarda zaman zaman uçak bombalarına da rastlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeden paylaştığı son görüntülere göre, Tel Abyad'da patlatılmak üzere tuzaklanmış eski uçak bombaları bulundu. Teröristlerce EYP tarzında tuzaklanan 11 adet eski uçak mühimmatı, SAS timlerince imha edildi.

İki saat sürdü

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı. Suruç'un 15 kilometre batısındaki Mertismail Mahallesi mevkisinden hareket eden 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Türk-Rus ortak devriyesi, Ayn el-Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 2 saat sürdü. TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü. Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

12 hain daha

Irak kuzeyindeki terör hedefleri insansız hava araçları ve uçaklarca başarılı bir şekilde vuruluyor. Dün Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyinde bir başka kamp bölgesi olan Haftanin'de ise Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 4 PKK’lı terörist öldürüldü. Böylece Irak'ta öldürülen teröristlere ilişkin dünkü bilanço 7 olarak gerçekleşti. Diyarbakır kırsalında da 3 terörist etiksiz hale getirildi.