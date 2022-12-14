Dünya Danimarkada 44 yıl sonra orta yol koalisyonu kuruluyor
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Danimarka'da 44 yıl sonra 'orta yol koalisyonu' kuruluyor

Danimarka'da parlamento seçimlerinin ardından, ülkedeki belirsiz dönemin devam etmesi üzerine 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partilerin bir araya gelerek "orta yol koalisyonu" kurması kararı verildi.

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Haber Merkezi AA
Danimarkada 44 yıl sonra orta yol koalisyonu kuruluyor
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Ülke basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Mette Frederiksen, 42 gün süren müzakerelerin ardından, meclisteki 3 büyük partiyi içeren çoğunluk koalisyonuyla yeni hükümeti kurma planını hazırladı.

Koalisyonun, Frederiksen'in liderliğindeki sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen'in kurduğu merkeziyetçi Ilımlı Partiden oluşacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen, "Anlaşmazlıklarımıza rağmen birlikte hareket etme kararı aldık. Birbirimize yardım eli uzatmak zorundaydık." dedi.

Basında "orta yol koalisyonu" olarak adlandırılan yeni hükümetin bakanlar kurulu listesinin yarın belli olacağı aktarıldı.

Böylece ülkede 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kuracak.

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