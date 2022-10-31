Dünya Danimarkada halk sandık başına gidiyor
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Danimarka'da halk sandık başına gidiyor

Danimarka, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tetiklediği güvenlik endişelerinin ve enerji krizinin tırmandığı bir dönemde planlanandan 7 ay önce yapılacak erken genel seçimler için 1 Kasım’da sandık başına gidiyor. Haziran 2019’da göreve gelen Başbakan Mette Frederiksen liderliğindeki azınlık Sosyal Demokrat hükümeti, Covid salgınında toplumu virüsün mutasyonundan korumak için milyonlarca sağlıklı vizonun öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı. Ayrıca hükümetin merkez sol müttefiklerinden Sosyal Liberal Parti’nin, Frederiksen’in erken seçim çağrısı taahhüdü vermemesi halinde güven oylaması tehdidinde bulunması da erken seçim sürecine ivme kazandırdı.

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Haber Merkezi Diğer
Danimarkada halk sandık başına gidiyor
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Danimarka, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tetiklediği güvenlik endişelerinin ve enerji krizinin tırmandığı bir dönemde planlanandan 7 ay önce yapılacak erken genel seçimler için 1 Kasım’da sandık başına gidiyor.

Haziran 2019’da göreve gelen Başbakan Mette Frederiksen liderliğindeki azınlık Sosyal Demokrat hükümeti, Covid salgınında toplumu virüsün mutasyonundan korumak için milyonlarca sağlıklı vizonun öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı. Ayrıca hükümetin merkez sol müttefiklerinden Sosyal Liberal Parti’nin, Frederiksen’in erken seçim çağrısı taahhüdü vermemesi halinde güven oylaması tehdidinde bulunması da erken seçim sürecine ivme kazandırdı.

YARIŞACAK PARTİLER

Ülkede siyaset çok parçalı ve dağınık bir resim sergiliyor. Parlamentoda şu anda sağ ve sol blok arasında bölünen 17 farklı parti var. En büyük partinin 48 sandalyesi bulunurken en küçük dört partinin birer sandalyesi mevcut.

Bu seçimlerde 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda yer edinmek umuduyla 14 parti yarışacak. Çok dağınık yelpazede bulunan sol partiler içerisinde Alternatif ve Bağımsız Yeşiller gibi yapılar öne çıkarken Muhafazakar Halk Partisi, Sosyal Demokratlar, Sosyal Liberal Parti ve Venstre ise en eski 4 muhafazakar parti olarak faaliyet yürütüyor.

Parlamentodaki parçalı yapı nedeniyle uzun yıllardır hiçbir parti çoğunluk elde edemiyor. Bu durum ise ülkenin azınlık hükümetlerince yönetilmesini ve partiler arası uzlaşıyı zorunlu kılıyor.

Sosyal Demokratlardan mevcut Başbakan Mette Frederiksen de sol partilerin desteğiyle bir azınlık hükümetini yönetiyor.

Son anketler, Sosyal Demokratların diğer sol partilerle birlikte yüzde 50 desteğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak sağ partilerin de benzer bir oy oranı anketlere yansıyor. Bu nedenle seçimde siyasetin hangi yöne evirileceğini tahmin etmek oldukça zor görünüyor.

Seçimlerin ilk ön sonuçlarının seçim günü gece yarısından kısa bir süre sonra, kesin sonuçların ise iki gün içinde açıklanması bekleniyor. Kesin sonuçların ardından seçimde en çok oyu alan partilerden biri, ittifaklar yoluyla hükümet kurmak için parlamentoda yeterli sandalyeyi bir araya getirme sürecine girişecek.

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