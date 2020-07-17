Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı: Ermeni güçler Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlantısını kesmek için saldırıyor

Ermenistan'ın, Azerbaycan'la sınırdaki Tovuz iline saldırarak Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projelerini hedef almayı amaçladığı düşünülüyor.

AĞIR SİLAHLARLA STRATEJİK NOKTALARI HEDEF ALDILAR

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1991-1993'te Ermenilerin Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 ili işgal etmesinin ardından 1994'te yapılan ateşkes mutabakatından bugüne çok sayıda ihlal yaşandı.

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Önceki yıllarda işgal altındaki Karabağ ile diğer illerdeki cephe hattında yaşanan çatışmalar, bu kez iki ülkenin sınır hattına sıçradı.

12 Temmuz'da Ermenistan ordusu, sınırın Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine top atışları da gerçekleştirerek, ani saldırıda bulundu. Söz konusu saldırı, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü fakat Ermeni güçler sonraki günlerde de girişimlerini sürdürdü.

Çatışmalarda şehitler veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna geçit vermedi.

Ağır silahlar kullanarak Azerbaycan ordusunun kontrolündeki stratejik yükseklikleri ele geçirmeye çalışan Ermenistan ordusu, başarılı olamayınca bu kez sivilleri hedef aldı.

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Tovuz'un Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerinde top mermisi isabet eden çok sayıda ev hasar gördü, Ağdam köyünde 76 yaşındaki bir sivil yaşamını yitirdi.

CEPHE HATTI YERİNE SINIR BÖLGELERİNİ HEDEF ALAMAYA BAŞLADILAR

Azerbaycan kamuoyunda, Ermenistan'ın cephe hattı yerine neden sınırdaki bölgeleri hedef aldığı tartışılıyor.

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizi, yapay gerilimler oluşturarak geri plana atma isteği, Ermenistan'ın saldırılarının arkasında yatan gerçeklerden biri olarak görülüyor.

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Sınırda gerginlik çıkararak, Rusya'nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü çatışmada taraf yapma isteğinin de Erivan yönetiminin planları arasında olduğu biliniyor.

TÜRKİYE İLE BAĞLANTI HATTINI KESMEK İÇİN SALDIRIYORLAR

Ülkenin batısındaki Tovuz ili, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulaştırma ve enerji hatlarının güzergahında bulunduğu için stratejik önem taşıyor.

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Ermenistan'ın bazı stratejik yükseklikleri ele geçirerek ulaştırma ve enerji hatlarını kontrol etme isteği, Tovuz'a yapılan saldırının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı, Tovuz'dan geçiyor.

Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştıran tek kara yolu da bu rotada yer alıyor.

ERMENİSTAN'A PAHALIYA MAL OLACAK

Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva da yaptığı açıklamada, Ermeni saldırılarında, Tovuz'dan geçen enerji ve ulaştırma hatlarının büyük rolünün olduğunu söyledi.

OYNAT 00:30 Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait kışlayı vurarak imha etti Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kışlanın vurulmasının ve Ermeni yedek güçlerin taşınmasında kullanılan aracın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.



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Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye ve Batı ile birleştiren tek kara yolunun Tovuz'dan geçtiğini vurgulayan Paşayeva, enerji ve ulaştırma hatlarının da Tovuz'dan geçtiğinin altını çizdi.

Paşayeva, "Ermenistan, bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek kara yolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

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Ermenilerin sivil yerleşim birimlerine ateş açmasına da değinen Paşayeva, "Bununla da bölgede panik oluşturmayı amaçlıyorlar. Fakat halk, evlerini terk etmedi. Sivillere karşı yaptıkları saldırı, Ermenistan'a pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:49 Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.



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Paşayeva, dünyadan ve uluslararası kuruluşlardan Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuya tepki vermeyen bir uluslararası kuruluş, kendi iç yüzünü ortaya koymuş olacak. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu insanların haklarını görmeli. Türkiye'ye saldıran teröristleri ve darbecileri savunan o insan hakları örgütleri, burada sivil insanlara yapılan saldırılara hiçbir tepki vermiyor. Bölgede durum, Azerbaycan ordusunun kontrolünde. İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da ne bir karış toprak alabildi ne de stratejik yükseklik."

OYNAT 00:58 Azerbaycan'da halk, orduya destek vermek için sokağa indi: Ya Karabağ ya ölüm! Azerbaycan halkı, sınıra yönelik Ermenistan'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı. Başkent Bakü'nün merkez sokaklarında ve Azadlık Meydanı'nda toplanan halk, Azerbaycan askerine destek sloganları attı. Azerbaycanlılar yürüyüşte, “Karantina bitsin, savaş başlasın', 'Baş Kumandan silah ver bize', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ya Karabağ, ya ölüm', 'Karabağ bizimdir, bizim olacak' şeklinde sloganlar attı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise. Amaç hem Yukarı Karabağ'da çözümü tıkamak hem de yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır. Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara değinen Hulusi Akar, 'Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri böyle yok etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Bakanlık, açılan ateş sonucunda Ermenistan'a ait istihbarat birimine ait radar istasyonu, askeri araçların, tankların, zırhlı personel taşıyıcıların ve tabur karargahının vurularak yok edildiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, ayrıca 20'den fazla askeri personelin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin görüntüleri servis eden bakanlık yetkilileri, Ermenistan'ın kayıplarını gizleyerek, halkı aldatmaya devam ettiğini vurguladı. BiP'te paylaş

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