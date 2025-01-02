Esed’e suikast iddiası: Moskova’daki dairesinde zehirlendi mi?

Moskova’da sığıntı olarak yaşayan devrik diktatör Beşşar Esed’in suikasta uğradığı iddia edildi. İngiliz medyası Rus kaynakların, zehirlenen Esed’in hastaneye götürülmesine izin verilmediğini yazdı. haberlere göre, Esed yaşadığı dairede kendisini iyi hissetmediğinden ve nefes almakta zorluk çektiğinden dolayı güvenliğe şikayette bulundu. Öksürmeye ve boğulmaya başlayan Esed tıbbi yardım istedi. Dairesi hastane odasına çevrilen Beşşar’ın durumu pazartesi günü stabil hale geldi.
Suriye deviminin gerçekleşmesinin ardından 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçan Beşşar Esed’in suikastla zehirlendiği öne sürüldü. İngiliz medyasının Rus kaynaklara dayandırdığı habere göre devrik diktatör Beşşar, pazar günü sığıntı olarak yaşadığı dairede kendisini iyi hissetmediğinden ve nefes almakta zorluk çektiğinden dolayı güvenliğe şikayette bulundu. Tıbbi yardım isteyen Esed ardından öksürmeye ve boğulmaya başladı.
‘Hastaneye götürmeyin’ talimatı verildi
Suriye devriminin gerçekleşmesinin ardından Beşşar ve Esma Esed çifti ülkeden kaçtı. 8 Aralık günü Rusya'ya giden diktatör Esed ile ailesi, müttefikleri Putin'den sığınma hakkı aldı. Moskova'da sığıntı olarak yaşayan ve tüm hareketleri kısıtlanan Esma Esed, İngiltere'ye gitmek için Beşşar'a boşanma davası açtı. İngiltere, Esma'yı ülkeye kabul etmeyeceğini açıkladı.