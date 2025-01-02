Esed’e suikast iddiası: Moskova’daki dairesinde zehirlendi mi?

Baş ve karın ağrısının da eklendiği rahatsızlıkları iyice arttı. Esed’in yanına gelen doktorlar durumu üst yöneticilere bildirdi. Doktorlara, tedavinin evde yapılması ve Esed’in hastaneye götürülmemesi talimatı verildi. Doktora takviye sağlık ekibi daha geldi ve Esed’in dairesi hastane odasına çevrildi. Beşşar’ın durumu pazartesi günü stabil hale geldi. Yapılan testlerde Esed’in zehirlendiği tespit edildi. Nasıl zehirlendiğine ilişkin soruşturma sürüyor.