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Esed’e suikast iddiası: Moskova’daki dairesinde zehirlendi mi?

Esed’e suikast iddiası: Moskova’daki dairesinde zehirlendi mi?

Furkan Erten
Furkan Erten
10:062/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Putin'in yanında sığınmacı olan Beşşar Esed suikasta uğradı.
Putin'in yanında sığınmacı olan Beşşar Esed suikasta uğradı.

Moskova’da sığıntı olarak yaşayan devrik diktatör Beşşar Esed’in suikasta uğradığı iddia edildi. İngiliz medyası Rus kaynakların, zehirlenen Esed’in hastaneye götürülmesine izin verilmediğini yazdı. haberlere göre, Esed yaşadığı dairede kendisini iyi hissetmediğinden ve nefes almakta zorluk çektiğinden dolayı güvenliğe şikayette bulundu. Öksürmeye ve boğulmaya başlayan Esed tıbbi yardım istedi. Dairesi hastane odasına çevrilen Beşşar’ın durumu pazartesi günü stabil hale geldi.

Suriye deviminin gerçekleşmesinin ardından 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçan Beşşar Esed’in suikastla zehirlendiği öne sürüldü. İngiliz medyasının Rus kaynaklara dayandırdığı habere göre devrik diktatör Beşşar, pazar günü sığıntı olarak yaşadığı dairede kendisini iyi hissetmediğinden ve nefes almakta zorluk çektiğinden dolayı güvenliğe şikayette bulundu. Tıbbi yardım isteyen Esed ardından öksürmeye ve boğulmaya başladı.


‘Hastaneye götürmeyin’ talimatı verildi

Baş ve karın ağrısının da eklendiği rahatsızlıkları iyice arttı. Esed’in yanına gelen doktorlar durumu üst yöneticilere bildirdi. Doktorlara, tedavinin evde yapılması ve Esed’in hastaneye götürülmemesi talimatı verildi. Doktora takviye sağlık ekibi daha geldi ve Esed’in dairesi hastane odasına çevrildi. Beşşar’ın durumu pazartesi günü stabil hale geldi. Yapılan testlerde Esed’in zehirlendiği tespit edildi. Nasıl zehirlendiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
Esma Esed Moskova'da kalmak istemediğini belirterek İngiltere'ye kaçmak için Beşşar Esed'e boşanma davası açmıştı.

Suriye devriminin gerçekleşmesinin ardından Beşşar ve Esma Esed çifti ülkeden kaçtı. 8 Aralık günü Rusya'ya giden diktatör Esed ile ailesi, müttefikleri Putin'den sığınma hakkı aldı. Moskova'da sığıntı olarak yaşayan ve tüm hareketleri kısıtlanan Esma Esed, İngiltere'ye gitmek için Beşşar'a boşanma davası açtı. İngiltere, Esma'yı ülkeye kabul etmeyeceğini açıkladı.




#Beşşar Esed
#Suriye
#Rusya
#Moskova
#Vladimir Putin

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