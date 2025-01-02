Rejim, Kasyun Dağı’nda varil bombası üretiyordu: Esed'in yıkım tesisi

Suriye’de senelerce halka zulmeden ve on binlerce insanın canına kıyan diktatör Beşşar Esed rejiminin Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını, varil bombası üretim tesisine çevirdiği ortaya çıktı. Burada üretilen bombalar başta Halep, Dera ve İdlib olmak üzere çok sayıda bölgede halkın üzerinde kullanıldı. Söz konusu bombalar, üretimi kolay olmasına karşılık büyük yıkıma yol açmasıyla biliniyor. Esed rejimi, 100 bine yakın varil bombasını halkın üzerinde kullanarak 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 13 bin kişiyi öldürdü. Şimdi ise Suriyeliler, sevdiklerini ellerinden alan bombaların üretildiği bu dağda, çay içerek hüzünlü günleri geride bırakmanın sevincini yaşıyor.

DÜŞÜK MALİYET BÜYÜK YIKIM

Esed rejiminin, başkent Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını, Suriye'deki iç savaş boyunca büyük katliamlara neden olan varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi. Düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi olduğu bilinen varil bombası, rejim güçlerinin iç savaşta en çok kullandığı bombalar arasında yer alıyor.

200 METRELİK ALANDA TAHRİBAT ETKİSİ VAR

Bir varil içerisine, yüksek miktarda patlayıcı, hurda metal, çivi ve somun gibi malzemeler doldurularak yapılan varil bombası, iç savaşta binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribata neden olan varil bombasının atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanıyor.

EN ÇOK CAN KAYBI HELEP’TE YAŞANDI

Anadolu Ajansı başkent Şam yakınlarındaki Kasyun Dağı eteklerinde yer alan varil bombası üretim tesisini görüntüledi. Tesisin girişinde, devrik lider Esed'in fotoğrafı yer alıyor. Tesis içerisinde çok sayıda varil, patlayıcı madde, fünye ve çeşitli metaller görülüyor. Varil bombasıyla en çok hedef alınan iller Şam, Halep, Dera ve İdlib şeklinde sıralanırken, en çok can kaybının ise Halep'te yaşandığı bilgisi paylaşılmıştı.

SURİYELİLER DAĞA AKIN EDİYOR

Beşşar Esed'in 15 yıl önce girişini yasakladığı Kasyun Dağı, rejimin devrilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Dağdan Şam'ı kuş bakışı izleyen Suriyeliler, çay içip panoramik manzaranın keyfini çıkarıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Suriyeliler, geleceğe umutla bakıyor.







