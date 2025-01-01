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El Bab’Dan Şam'a atama

El Bab’Dan Şam'a atama

Burak Doğan
04:001/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Halid Mezik.
Halid Mezik.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından kurulan geçici hükümet, yeni atamalarla yönetim kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın güvenlik müdürlüğü görevine Ebu Yasin Dabık lakabıyla tanınan Halid Mezik getirildi. Halid Mezik, 2016 yılında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, terör unsurlarından temizlenen El Bab bölgesinde polis müdürlüğü yaptı. O dönemde, bölgenin güvenliğinin sağlanmasında ve mahalli düzenin yeniden tesisinde önemli bir rol oynadı. Mezik özellikle, mahalli halk ile güvenlik güçleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve El Bab şehrinin kontrol altına alınmasındaki katkılarıyla tanınıyor. Suriye geçici hükümet yetkilileri, Mezik’in geçmişteki tecrübelerinin bu kritik görevde etkin şekilde kullanılacağına inanıyor.



#Suriye
#Politika
#Şam

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