Esma Esed ölüm döşeğinde: Tecrite alındı, kimseyle görüştürülmüyor

Geçtiğimiz haftalarda ailenin bir temsilcisiyle doğrudan iletişim kuran bir kaynak “Esma ölüyor. Durumu nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" dedi. Moskova'daki aile ile temas halinde olan bir başka kaynak ise “Son birkaç haftadır durumu yarı yarıyaydı” ifadelerini kullandı.