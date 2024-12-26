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Esma Esed ölüm döşeğinde: Tecrite alındı, kimseyle görüştürülmüyor

Esma Esed ölüm döşeğinde: Tecrite alındı, kimseyle görüştürülmüyor

Seren Som
Seren Som
13:2726/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Esma Esed, daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.
Esma Esed, daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'ın eşi Esma Esed, durumu kötüleştiği için tecrite alındı. İngiliz basınına göre ağır lösemi hastası olan Esed için doktorlar yüzde 50 yaşama şansı verdi. Enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutulan Esed kimseyle aynı odada bulunamıyor.

Suriye Milli Güçleri’nin Şam zaferinin ardından 61 yıllık Baas, 53 yıllık kanlı Esed rejimi sona erdi, devrik lider Beşşar Esed ve eşi Esma Esed Moskova'ya kaçtı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre devrik lider Beşşar Esed'in eşi
Esma Esed, ağır bir lösemi hastası ve doktorlar tarafından yüzde 50 yaşama şansı verilerek tecrit edilmiş durumda.

İngiliz asıllı Esma Esed, enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutuluyor ve kimseyle aynı odada bulunamıyor.

Babası Fawaz Akhras'ın, kızına Moskova'da baktığı öğrenildi.

Esma Esed, daha önce de meme kanseri tedavisi görmüş ve Ağustos 2019'da bir yıllık tedavinin ardından hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.

Lösemisinin bir süre remisyonda kaldıktan sonra yeniden ortaya çıktığına inanılıyor.

  • Geçtiğimiz haftalarda ailenin bir temsilcisiyle doğrudan iletişim kuran bir kaynak “Esma ölüyor. Durumu nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" dedi. Moskova'daki aile ile temas halinde olan bir başka kaynak ise “Son birkaç haftadır durumu yarı yarıyaydı” ifadelerini kullandı.

#Esma Esed
#Beşşar Esed
#Rusya
#Suriye
#Hastalık

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