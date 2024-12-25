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Esed rejiminin cellatları hakimler ölü bulundu

Esed rejiminin cellatları hakimler ölü bulundu

21:1925/12/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Suriyeli sivillerin ölümünden sorumlu rejimin hakimleri açık alanda ölü bulundu. Rejimin askeri isimleri de Yeni Hükümet tarafından sorgulanıyor.
Suriyeli sivillerin ölümünden sorumlu rejimin hakimleri açık alanda ölü bulundu. Rejimin askeri isimleri de Yeni Hükümet tarafından sorgulanıyor.

Suriye'de devrilen Esed rejiminin katil askerlerinin sorguları devam ederken, binlerce suçsuz insanı ölüm cezasına çarptıran bazı hakimler ölü bulundu. On binlerce insanın yıllarca zindanda yatmasına da neden olan hakimlerin, Esed tarafından infaz ettirildiği ileri sürüldü.

Suriye'de 61 yıllık
Baas rejimi Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile sona erdi.
Devrilen
Esed rejimi
nin çöküşünün ardından, rejime bağlı katil askerlerin sorguları hız kesmeden devam ediyor.

Yüz binlerce sivilin katili Hâlid sorgulanıyor

Rejimin uyguladığı baskı ve zulümle binlerce masum insanı ölüm cezasına çarptırdığı belirtilen bazı üst düzey hakimlerin ise ölü bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye’de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu Hava İstihbarat Sorumlusu Ebu Hâlid, Suriyeli devrimciler tarafından sorgulanıyor.

Hâlid'in 40 bin hava sortisini yöneten isim olduğu öğrenildi.

Geçici Suriye Hükümeti askerleri, Ebu Hâlid'i sorguluyor.

Esed'in hakimleri ölü bulundu

Öte yandan binlerce suçsuz insanı ölüm cezasına çarptıran bazı hakimlerin ölü bulunduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üç hakimin açık alanda ölü halde bulunduğu görüldü.

On binlerce insanın yıllarca zindanda yatmasına neden olan hakimlerin,
Beşşar Esed
tarafından infaz ettirildiği ileri sürüldü.
Esed rejiminin hakimleri açık arazide ölü halde bulundu.


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