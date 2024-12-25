Esed rejiminin cellatları hakimler ölü bulundu

Suriye'de devrilen Esed rejiminin katil askerlerinin sorguları devam ederken, binlerce suçsuz insanı ölüm cezasına çarptıran bazı hakimler ölü bulundu. On binlerce insanın yıllarca zindanda yatmasına da neden olan hakimlerin, Esed tarafından infaz ettirildiği ileri sürüldü.
Yüz binlerce sivilin katili Hâlid sorgulanıyor
Rejimin uyguladığı baskı ve zulümle binlerce masum insanı ölüm cezasına çarptırdığı belirtilen bazı üst düzey hakimlerin ise ölü bulunduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Suriye’de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu Hava İstihbarat Sorumlusu Ebu Hâlid, Suriyeli devrimciler tarafından sorgulanıyor.
Hâlid'in 40 bin hava sortisini yöneten isim olduğu öğrenildi.
Esed'in hakimleri ölü bulundu
Öte yandan binlerce suçsuz insanı ölüm cezasına çarptıran bazı hakimlerin ölü bulunduğu bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üç hakimin açık alanda ölü halde bulunduğu görüldü.