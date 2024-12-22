Esed düştü YPG’yi de bitireceğiz

Suriye’nin özgürleşmesi için mücadele veren Müşterek Kuvvetler Komutanı Seyf Polat Ebubekir, Yeni Şafak’a konuştu. Suriye'de yaşananların çok büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Komutan Ebubekir, “Çok şükür Esed düştü. Esed rejimi 14 yıl boyunca bize çok zulmetti. Allah’ın (cc) izniyle operasyonu 15 günde bitirdik. Yeni Suriye sistemine ortak olacağız ancak savaş bitmiyor. YPG/PKK Suriye’de bitmediği sürece bizim savaşımız sürecek. PKK bitmeden bize rahat uyku yok. Biz de Savunma Bakanlığı altında çalışacağız” dedi.





HEDEFİMİZ AYN EL-ARAB

Suriye’de koordinasyon istediklerinin altını çizen Ebubekir, “PKK hem bizim hem de Türkiye için çok önemli. Tamam Esed düştü ama YPG/PKK Suriye halkı için daha kötü. PKK Suriye’den bitmediği sürece terör bitmez” diye konuştu. Ebubekir, “Hedefimiz Ayn el-Arab, onun için hazırlanıyoruz. ABD çıktıktan sonra orayı da kurtaracağız. Diğer tüm bölgelerden de terör unsurlarını sileceğiz. Bunu yapana kadar durmayacağız” şeklinde konuştu. Rejimi deviren operasyonlara sıkı şekilde hazırlandıklarını anlatan Ebubekir, sözlerini şöyle sürdürdü: “2015’te anlaşma olmuş, savaş kısa bir süre durmuştu. Biz askerlerimize eğitim vermeye başladık. Teçhizat hazırladık. 4-5 yıl hazırlık yaptık. Dünya savaşlarından Karabağ’dan, Ukrayna’dan ders aldık.”





TEL RIFAT’I 10 SAATTE ALDIK

Tel Rıfat’ın alınmasının önemini vurgulayan Müşterek Kuvvetler Komutanı Ebubekir, “2015’te Rusya, halkımızı bombalayarak Tel Rıfat’ı YPG/PKK terör örgütüne verdi. Burası çok stratejik bir yoldu. Halep yolunu kesiyordu. 8 yıl boyunca PKK burada halka zulmetti, tüneller yaptı, yığınaklar yaptı. Esed ile birlikte hareket ettiler. Esed düştü, PKK yalnız kaldı. Biz Tel Rıfat’ı 10 saatte aldık. Hem teçhizatımızın iyi olması hem de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi harekatlarda edindiğimiz tecrübeler bize çok fayda sağladı” ifadelerini kullandı. Tel Rıfat’ın ardından Münbiç’e operasyon başlattıklarını hatırlayan Ebubekir, şöyle konuştu: “Müşterek Kuvvetler olarak Münbiç’i biz özgürleştirdik. Teröristlerin yerini tek tek tespit ettik. Rejim düşünce direkt Münbiç’i aldık. 7 tugayla sürpriz saldırı yaptık. Münbiç’te 100 kilometrelik tüneller var. Münbiç’ten Tişrin Barajı’na ayrı bir tünel var. İçinden arabalar bile geçebiliyor. Münbiç’n altında teröristler için 3 tane hastane vardı. Bu tünelleri kapatıyoruz. İlk girdiğimizde 309 teröristi etkisiz hale getirdik. Esir aldıklarımızı da yargılaya-cağız. Esirler arasında Kandil’den, ABD’den, İsrail’den, İran’dan gelenler var.”





Hasret sona erdi

Şam’a 14 yılın ardından ilk kez geldiğini ve doğup büyüdüğü evi ziyaret ettiğini anlatan Seyf Polat Ebubekir, şu ifadeleri kullandı: “Şam’ı çok özlemişim. Şimdiki durumu çok kötü. Hizmet götürmemişler, hatta çok zarar vermişler. Her şey pahalı. Para yok. Ekonomi sıfır, emniyet sıfır. Şimdi Esed düştü, halk çok mutlu. Bu zulüm bitti. 14 yıl önce insanlar burayı terk etti. Çocuklar vatanlarından ayrıldı. İnşallah bu çocuklar geri dönecek, burayı yeniden kalkındıracak.”



