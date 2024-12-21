Geçiş Hükümeti'nden SDG'ye ültimatom: PKK'yla irtibatı kes silahları teslim et

Esed rejiminin yıkılmasının ardından kurulan Suriye Geçiş Hükümeti bir yandan Batı ile siyasi diyalog kurarken, diğer yandan ülkenin kuzeyindeki korsan yönetime el attı. Suriye’de birliği yeniden sağlamak için terör örgütü PKK’nın paravan kuruluşu olan SDG ile görüşen hükümet, 3 maddelik bir ültimatom verdi. Görüşmede, federalizm tekliflerinin kabul edilmeyeceği vurgulanarak terör örgütü PKK ile bağın kesilmesi, silahların teslimi ve elebaşları ile Suriyeli olmayan militanların ülkeyi terk etmesi istendi.





PKK İLE BAĞINIZI KESİN

Suriye Geçiş Hükümeti’nin YPG/SDG’den ilk talebi terör örgütü PKK ile bağını kesmesi oldu. Bu şart yerine getirildiği takdirde, yeni yönetime dahil edilmenin yolunun açılacağı belirtildi. SDG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi, terör örgütü PKK’nın Suriye’de varlığını ilk kez itiraf etmiş ve "Suriyeli olmayan savaşçıların bölgelerine dönme vakti geldi" demişti.





SİLAHLARI TESLİM EDİN

Suriye Geçiş Hükümeti, YPG/SDG’den ellerinde bulunan tüm silahları teslim etmesi gerektiği ikinci şart olarak sundu. Bölgede meşru tek askeri gücün hükümet güçleri olduğu vurgulanarak YPG/SDG’nin elinde bulunan tüm silahların Geçiş Hükümeti’ne teslim edilmesi istendi. SDG’ye Suriye Geçiş Hükümeti’nin hiçbir örgütte silah bulundurulmasına izin vermeyeceği de bildirildi.





ELEBAŞLARI YURT DIŞINA GİDECEK

Yeni Suriye Hükümeti’nin YPG/SDG ile yaptığı görüşmede belirttiği şartlarından sonuncusu ise elebaşlarının ve Suriyeli olmayanların ülkeyi terk etmesi. Bu çerçevede örgüte bir isim listesi verilerek bu listedekilerin batı ülkelerine gönderilmesi istendi.





REDDİ DURUMUNDA MÜDAHALE GELİR

Verilen ültimatomu kabul etmemeleri durumunda askeri müdahale ile karşılaşacakları YPG/SDG’ye aktarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekât düzenlemesi olasılığına ilişkin soruya, "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" yanıtını vermişti.



