SDG öncelikle Şam’ın sorunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SDG'ye yönelik askeri operasyonuyla ilgili soruya cevap veren Fidan, “Şam'da yeni bir yönetim var, bu öncelikle onları ilgilendirir. Eğer bu konuyu doğru düzgün ele alırlarsa bizim müdahale etmemize gerek kalmaz” dedi. Fidan, “Türkiye açısından Suriye'de bir özerk Kürt bölgesi söz konusu olabilir mi?” sorusuna da “Bu Suriye halkının bileceği bir iştir. Ama ben hem temenni hem Türkiye’nin politikası olarak şunu söyleyebilirim. Başta siviller olmak üzere Kürtler de asli memleketlerinde yaşamalı” cevabını verdi.