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SDG öncelikle Şam’ın sorunu

SDG öncelikle Şam’ın sorunu

04:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El- Cezire'ye verdiği röportajda SDG'ye yönelik operasyonla ilgili “Şam'da yeni bir yönetim var, bu öncelikle onları ilgilendirir. Eğer bu konuyu doğru düzgün ele alırlarsa bizim müdahale etmemize gerek kalmaz” dedi. Fidan, “SDG/YPG, bizim için PKK'nın bir uzantısıdır" değerlendirmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SDG'ye yönelik askeri operasyonuyla ilgili soruya cevap veren Fidan, “Şam'da yeni bir yönetim var, bu öncelikle onları ilgilendirir. Eğer bu konuyu doğru düzgün ele alırlarsa bizim müdahale etmemize gerek kalmaz” dedi. Fidan, “Türkiye açısından Suriye'de bir özerk Kürt bölgesi söz konusu olabilir mi?” sorusuna da “Bu Suriye halkının bileceği bir iştir. Ama ben hem temenni hem Türkiye’nin politikası olarak şunu söyleyebilirim. Başta siviller olmak üzere Kürtler de asli memleketlerinde yaşamalı” cevabını verdi.


HİÇBİR TAHAKKÜM OLMAMALI

Tahakküm kültürünün bölgeyi mahvettiğine işaret eden Fidan, “Ne Türk tahakkümü, ne Fars tahakkümü, ne de Arap tahakkümü olmalı. Hep birlikte iş birliğini esas almalıyız” değerlendirmesinde bulundu.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#SDG
#Şam

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