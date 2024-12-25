Suriye'de devrimci gruplar ordu oluyor

El-Şara, rejimin devrildiği operasyonlara katılan bütün askeri devrimci grupların liderleriyle Şam'daki başkanlık sarayında toplantı düzenledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Heyet Tahriru'ş Şam (HTŞ) dahil İdlib'den Şam'a yürüyen askeri grupların tamamının kendisini feshedeceği bildirildi. Açıklamada, söz konusu grupların Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın liderliğinde oluşturulacak yeni Suriye Ordusu'na entegre olacağı kaydedildi.

Öte yandan, toplantı sonrası açıklamada bulunan Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, uluslararası topluma İsrail tarafından Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan İsrail saldırılarına çözüm bulma çağrısı yaptı. Suriye'nin savaş ortamından çıkmak istediğini belirten Ebu Kasra, "Hiçbir bölge ülkesiyle savaş istemiyoruz. Suriye hiçbir bölge ülkesine saldırının üssü de olmayacak" ifadelerini kullandı.