Esed paradan da atılmalı

Suriyeli esnaf, baba ve oğul Esed’lerin bulunduğu banknotlardan da bir an evvel kurtulmak istiyor. Şam’da faaliyet gösteren esnaf, yıllardır rejimin baskısı altında zor koşullarda ticaret yapmaya çalıştıklarını şu an özgür bir şekilde çalışabildiklerini kaydetti. Kuyumcu Abdalraaf Salhene, rejimin kötü yönetimi nedeniyle Suriye parasının değerinin neredeyse yok olduğunu belirtti. "İnsanlar artık baba ve oğul Esed’in portrelerinin olduğu paraları kullanmak bile istemiyor. Yeni bir Suriye lirasına istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.