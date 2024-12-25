Esed paradan da atılmalı

Baas rejimi çöktükten sonra baba Hafız Esed ile Beşşar Esed’in tüm iş yerlerine mecburen asılan fotoğrafları yırtıldı. Şam’da esnafla konuşurken kuyumcu Abdalraaf Salhane, “Artık baba ve oğul Esed’in portrelerinin olduğu parayı da kullanmak istemiyoruz” dedi.
Suriyeli esnaf, baba ve oğul Esed’lerin bulunduğu banknotlardan da bir an evvel kurtulmak istiyor. Şam’da faaliyet gösteren esnaf, yıllardır rejimin baskısı altında zor koşullarda ticaret yapmaya çalıştıklarını şu an özgür bir şekilde çalışabildiklerini kaydetti. Kuyumcu Abdalraaf Salhene, rejimin kötü yönetimi nedeniyle Suriye parasının değerinin neredeyse yok olduğunu belirtti. "İnsanlar artık baba ve oğul Esed’in portrelerinin olduğu paraları kullanmak bile istemiyor. Yeni bir Suriye lirasına istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.
TÜRK ÜRÜNLERİ YOK SATIYOR
Bayrak üreticisi Muhammed Musa İzzet de rejimin düşmesinin ardından talep patlaması yaşadıklarını ifade etti. İzzet, “Türk ve Suriye bayraklarını yan yana dikiyoruz. Bayrağımız artık gururla sergileniyor” dedi. Esed döneminde Türk ürünlerini satmanın yasak olduğunu belirten çantacı Emin Haymur ise rejimin sona ermesiyle birlikte ticaretin canlandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Eskiden Türk ürünü satmak yasaktı, yakalananlar 7 yıl hapis cezasına çarptırılıyordu. Şimdi kapış kapış satılıyor.”