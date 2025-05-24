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Federal yargıçtan Trump'a şok: Durduruldu

Federal yargıçtan Trump'a şok: Durduruldu

09:4724/05/2025, Cumartesi
DHA
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Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurmuştu.
Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurmuştu.

ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü engelleme kararını durdurdu.

ABD Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard'a ilettiği kararı geçici olarak durdurdu.


Durduruldu


Yargıç Burroughs'un, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, ‘süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar' durdurduğu bildirildi.



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