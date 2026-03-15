Fransa'da bugün yerel seçimlerin ilk turu düzenlenecek

Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, yerel seçimlerin ilk turu için bugün, ikinci turu için 22 Mart'ta sandık başına gidecek. Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayacak olan oy kullanma işlemi, küçük kentlerde 18.00'de, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar devam edecek. Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışacak. İkinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 944 belediyenin yöneticileri belirlenecek.