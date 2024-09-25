Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine sonrası gözaltılar arttı: Halk 'Yahudi toplumuna silahlı saldırıya teşvik' suçlamalarıyla karşı karşıya

Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik baskılar giderek artıyor. Gösterilerin yasaklanmasına rağmen, birçok şehirde düzenlenen protestolarda, İçişleri Bakanlığı, konuşmaları yakından izleyerek en ufak bir şüphede anında gözaltı uyguluyor.
Daha önce milli basketbolcu Emilie Gomis ve akademisyen François Burgat'ı gözaltına alan Fransa, bu kez de aktivist Elias d'Imzalen'i, "İntifadaya teşvik, devlete başkaldırma ve Yahudi toplumuna silahlı saldırıya teşvik" gibi suçlamalarla gözaltına aldı.
Ne olmuştu?
Fransa'nın büyük hahamı Haïm Korsia, Netanyahu'nun başlattığı operasyonları desteklediğini açıklayarak katliamlara destek vermişti.
Birçok sivil toplum kuruluşu ve sol parti tarafından yapılan suç duyurularına rağmen, hakkında soruşturma açılmadığı gibi Gazze'de soykırımı çağrısında bulunanlara da tepki gösterilmedi.