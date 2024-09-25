Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine sonrası gözaltılar arttı: Halk 'Yahudi toplumuna silahlı saldırıya teşvik' suçlamalarıyla karşı karşıya

Cezayir'de Cebon markası tarafından üretilen çikolatalı fındık ezmesi olan 'El Mordjene', bu yaz özellikle Fransa'da popüler oldu. Kavanozlar o kadar popülerdi ki büyük bir Cezayir nüfusuna sahip Marsilya'da 13 avroya, başka yerlerde ise 8,50 avroya kadar çıktı. Ancak, AB'nin geçen cuma günü tedarikçilerin artık ürünü satamayacağını açıklaması üzerine, son iki sevkiyat ülkeye girmeden önce Fransız sınır yetkilileri tarafından Marsilya'da durduruldu. Bunun üzerine Fransızlar ayaklanarak sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok kullanıcı boykot markalarını rekabetten korumaya yönelik olduğunu söyleyerek bu haksız yasaklamaya karşı geldi.