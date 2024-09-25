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Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine sonrası gözaltılar arttı: Halk 'Yahudi toplumuna silahlı saldırıya teşvik' suçlamalarıyla karşı karşıya

Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine sonrası gözaltılar arttı: Halk 'Yahudi toplumuna silahlı saldırıya teşvik' suçlamalarıyla karşı karşıya

12:1425/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aktivist Elias d'Imzalen.
Aktivist Elias d'Imzalen.

Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik baskılar giderek artıyor. Gösterilerin yasaklanmasına rağmen, birçok şehirde düzenlenen protestolarda, İçişleri Bakanlığı, konuşmaları yakından izleyerek en ufak bir şüphede anında gözaltı uyguluyor.

Daha önce milli basketbolcu Emilie Gomis ve akademisyen François Burgat'ı gözaltına alan Fransa, bu kez de aktivist Elias d'Imzalen'i, "İntifadaya teşvik, devlete başkaldırma ve Yahudi toplumuna silahlı saldırıya teşvik" gibi suçlamalarla gözaltına aldı.



Ne olmuştu?

Fransa'nın büyük hahamı Haïm Korsia, Netanyahu'nun başlattığı operasyonları desteklediğini açıklayarak katliamlara destek vermişti.


Birçok sivil toplum kuruluşu ve sol parti tarafından yapılan suç duyurularına rağmen, hakkında soruşturma açılmadığı gibi Gazze'de soykırımı çağrısında bulunanlara da tepki gösterilmedi.


AB'nin yasakladığı Cezayir fındık ezmesi El Mordjene için Fransızlar isyanda: Boykot markası Nutella ve Kinder'i rekabetten korumaya çalışıyorlar

Cezayir'de Cebon markası tarafından üretilen çikolatalı fındık ezmesi olan 'El Mordjene', bu yaz özellikle Fransa'da popüler oldu. Kavanozlar o kadar popülerdi ki büyük bir Cezayir nüfusuna sahip Marsilya'da 13 avroya, başka yerlerde ise 8,50 avroya kadar çıktı. Ancak, AB'nin geçen cuma günü tedarikçilerin artık ürünü satamayacağını açıklaması üzerine, son iki sevkiyat ülkeye girmeden önce Fransız sınır yetkilileri tarafından Marsilya'da durduruldu. Bunun üzerine Fransızlar ayaklanarak sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok kullanıcı boykot markalarını rekabetten korumaya yönelik olduğunu söyleyerek bu haksız yasaklamaya karşı geldi.

#Fransa
#Gazze
#Filistin

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