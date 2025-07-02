Fransa'da kavurucu sıcaklar yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da yoğun sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa'da kavurucu sıcaklar, can kan kaybına yol açtı. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açılamada, ülkede 1900'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ikinci en sıcak Haziran ayının yaşandığını, 2 kişinin sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Pannier-Runacher, sıcaklardan etkilenen 300'den fazla kişiye ise itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.