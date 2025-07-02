Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'da kavurucu sıcaklar yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da kavurucu sıcaklar yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti

12:382/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Sadece Aube, Cher, Loiret ve Yonne olmak üzere 4 bölgenin kırmızı alarm seviyesinde olduğu aktarıldı.
Sadece Aube, Cher, Loiret ve Yonne olmak üzere 4 bölgenin kırmızı alarm seviyesinde olduğu aktarıldı.

Fransa'da sıcaklardan etkilenen 300'den fazla kişiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun sıcak yüzünden fenalık geçiren 2 kişi ise kurtarılamadı. Eyfel Kulesi’nin zirvesi salı ve çarşamba günleri boyunca turistlere kapatıldı.

Avrupa'da yoğun sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa'da kavurucu sıcaklar, can kan kaybına yol açtı. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açılamada, ülkede 1900'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ikinci en sıcak Haziran ayının yaşandığını, 2 kişinin sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Pannier-Runacher, sıcaklardan etkilenen 300'den fazla kişiye ise itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.


Eyfel Kulesi’nin zirvesi salı ve çarşamba günleri boyunca turistlere kapatıldı.

BUGÜN ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR


Meteoroloji ajansı Meteo France dün ülkenin büyük bir bölümünde hava sıcaklığının 41.4 dereceye çıktığını aktardı. Ayrıca ülkedeki sıcak hava dalgasının bugün zirveye ulaşmasının beklendiği belirtildi.




#fransa
#avrupa
#sıcak hava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARIM KREDİ 1-7 TEMMUZ KATALOĞU: Aşurelik malzemelerde dev indirim ve 1 alana 1 bedava kampanyası