Fransa'dan akılalmaz yaptırım: Yeni Şafak Fransızcaya röportaj veren gazeteciye soruşturma

Fas asıllı Fransız gazeteci Zineb El Rhazoui, Yeni Şafak Fransızcaya verdiği röportajda, Gazze'deki soykırım saldırılarını terör örgütlerine benzetip, "İsrail, başarılı bir DEAŞ" dedi. Geçmişte İslamofobik tavrıyla da bilinen Rhazoui, Hamas'ın bir direniş hareketi olduğunu belirtip, "Aksa Tufanı harekatını kınamıyorum. İsrail yetimhaneleri, hastaneleri bombalıyor. Herkes askerlik yaptığı ve kendisine ait olmayan toprakları sömürgeleştirmeye geldiği için İsrail'de sivil yok" ifadelerini kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Batı'nın riyakarlığının da anlatıldığı Yeni Şafak'taki bu röportajı nedeniyle Rhazoui hakkında 'terörü övme' suçundan soruşturma açıldığını açıkladı.
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırım saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk 41 bini aşkın Filistinli şehit oldu.
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve devletin 'ateşkes' çağrılarına kulak tıkayan İsrail, işgali genişleterek Lübnan'a da saldırmaya başladı.
"İsrail'de sivil yok"
"Hastaneleri, yetimhaneleri bombaladılar"
Batı'ya tepki: Çifte standart beni iğrendirdi
Fransa'dan Yeni Şafak'a röportaj veren gazeteciye soruştuma
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Yeni Şafak'taki bu röportajı nedeniyle Rhazoui hakkında 'terörü övme' suçundan soruşturma açıldığını açıkladı.
Tehditler nedeniyle Dubai'de yaşıyor
7 Ekim'deki İsrail terörünü eleştirdiği için Fransız Yahudisi eski siyasetçi Simone Veil adına verilen ödül Rhazoui'den geri alınmıştı.