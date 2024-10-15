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Fransa'dan akılalmaz yaptırım: Yeni Şafak Fransızcaya röportaj veren gazeteciye soruşturma

Fransa'dan akılalmaz yaptırım: Yeni Şafak Fransızcaya röportaj veren gazeteciye soruşturma

Hüseyin Berk
19:5015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fransa İçişleri Bakanı Retailleau - Gazeteci Zineb El Rhazoui
Fransa İçişleri Bakanı Retailleau - Gazeteci Zineb El Rhazoui

Fas asıllı Fransız gazeteci Zineb El Rhazoui, Yeni Şafak Fransızcaya verdiği röportajda, Gazze'deki soykırım saldırılarını terör örgütlerine benzetip, "İsrail, başarılı bir DEAŞ" dedi. Geçmişte İslamofobik tavrıyla da bilinen Rhazoui, Hamas'ın bir direniş hareketi olduğunu belirtip, "Aksa Tufanı harekatını kınamıyorum. İsrail yetimhaneleri, hastaneleri bombalıyor. Herkes askerlik yaptığı ve kendisine ait olmayan toprakları sömürgeleştirmeye geldiği için İsrail'de sivil yok" ifadelerini kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Batı'nın riyakarlığının da anlatıldığı Yeni Şafak'taki bu röportajı nedeniyle Rhazoui hakkında 'terörü övme' suçundan soruşturma açıldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırım saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk 41 bini aşkın Filistinli şehit oldu.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve devletin 'ateşkes' çağrılarına kulak tıkayan İsrail, işgali genişleterek Lübnan'a da saldırmaya başladı.

Fas asıllı Fransız gazeteci Zineb El Rhazoui, 7 Ekim'in yıl dönümü öncesinde Yeni Şafak Fransızcaya (Nouvelle Aube)
, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarını terör örgütlerine benzetti.

"İsrail'de sivil yok"

Geçmişte, her fırsatta İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'da çalışan ve İslamofobik tavrıyla da bilinen Rhazoui, İsrail'i terör örgütü DEAŞ'a benzetip,
"Herkes askerlik yaptığı ve kendisine ait olmayan toprakları sömürgeleştirmeye geldiği için İsrail'de sivil yok"
ifadelerini kullandı.

"Hastaneleri, yetimhaneleri bombaladılar"

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı harekatını 'kınamadığını' belirten ve Hamas'ı bir direniş örgütü olarak niteleyen Rhazoui,
"İsrail yetimhaneleri, hastaneleri bombaladı. Prematüre bebeklerin kuvözleriyle bağlantısını kesti. Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirdi"
diye konuştu.

Batı'ya tepki: Çifte standart beni iğrendirdi

Sözlerinin bir bölümünde İsrail'e verdiği desteği gizlemeyen Batı'ya da yüklenen Fransız gazeteci,
"Gazze'deki çifte standartları beni iğrendirdi. İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri görmezden geliyorlar"
dedi.

Fransa'dan Yeni Şafak'a röportaj veren gazeteciye soruştuma

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Yeni Şafak'taki bu röportajı nedeniyle Rhazoui hakkında 'terörü övme' suçundan soruşturma açıldığını açıkladı.

Tehditler nedeniyle Dubai'de yaşıyor

Sonradan İslam konusunda manipüle edildiğini anladığını belirten ve Müslümanların hakları için çalışmalar yapan Rhazoui
, Fransa'da İslamofobik kesime karşı başlattığı mücadele ve başörtüsü sorunu hakkındaki görüşleri nedeniyle aldığı tehditlerin ardından Dubai'de yaşamını sürdürme kararı almıştı.

7 Ekim'deki İsrail terörünü eleştirdiği için Fransız Yahudisi eski siyasetçi Simone Veil adına verilen ödül Rhazoui'den geri alınmıştı.



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#Zineb El Rhazoui
#Yeni Şafak
#Bruno Retailleau
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