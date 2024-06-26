Füze restleşmesi sürüyor: Japonya ve Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Tokyo merkezli Kyodo ajansının haberine göre füze, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştü. Haberde, ABD'li, Japon ve Güney Koreli yetkililerin telefonda görüştüğü ve Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadığı aktarıldı.