Dünya Garada PKKya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistanı rahatsız etti
AVRUPA

Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti

Terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı, Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, operasyonları “yasa dışı” olarak gördüğünü belirterek “Yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Nikos Dendias
Nikos Dendias

Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla 'Pençe Kartal-2 Harekatı' başlatılmıştı.

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48 teröristin öldürüldüğü ve teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin’i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.

İsim vermeden konuştu

Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, “Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı” dedi.

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