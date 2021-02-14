Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti

Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla 'Pençe Kartal-2 Harekatı' başlatılmıştı.
48 teröristin öldürüldüğü ve teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin’i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.
İsim vermeden konuştu
Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, “Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı” dedi.