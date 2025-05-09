Gazze'de can kaybı 52 bin 787'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 kişinin hayatını kaybettiği, önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 85 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 678'e, yaralı sayısının 7 bin 308'e yükseldiği aktarıldı.