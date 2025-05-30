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Gazze'nin mücadelesi sürüyor: Filistinliler yıkıntılar arasında sebze ve meyve yetiştiriyor

Gazze'nin mücadelesi sürüyor: Filistinliler yıkıntılar arasında sebze ve meyve yetiştiriyor

09:3630/05/2025, Cuma
AA
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde yaşayan Filistinliler, İsrail'in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve engellediği insani yardımlar nedeniyle derinleşen gıda krizine karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gelir kaynaklarının tamamen yok olduğu bölgede siviller, yıkılmış evlerin kalıntılarında, çatılarında ve avlularında sebze ile meyve yetiştirerek açlığa direnmeye çalışıyor. Şiddetli saldırılar sonucu tarım arazilerinin büyük ölçüde tahrip edildiği Cibaliye'de halk, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla üretim yapmaya çabalıyor.



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