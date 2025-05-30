Gazze'nin mücadelesi sürüyor: Filistinliler yıkıntılar arasında sebze ve meyve yetiştiriyor

Gelir kaynaklarının tamamen yok olduğu bölgede siviller, yıkılmış evlerin kalıntılarında, çatılarında ve avlularında sebze ile meyve yetiştirerek açlığa direnmeye çalışıyor. Şiddetli saldırılar sonucu tarım arazilerinin büyük ölçüde tahrip edildiği Cibaliye'de halk, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla üretim yapmaya çabalıyor.