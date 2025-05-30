Şampiyona Gazze teşekkürü

Kabulde, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk da yer aldı. Kabulde konuşan Erdoğan, şampiyonluktan dolayı G.Saray’ı tebrik etti. Erdoğan, "Büyük oranda aynı yönetim ve aynı teknik heyetle gelen bu başarı, her alanda olduğu gibi sporda da istikrarın ehemmiyetini göstermiştir. Doğrudan katılacağınız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray camiası olarak göğsümüzü kabartacağınıza inanıyorum." dedi. G.Saray tribünlerinin Gazze’ye verdiği desteğe de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Galatasaray tribünlerinin özellikle Avrupa lig müsabakalarında Filistin'e ve tam 120 aydır soykırıma uğrayan Gazzeli kardeşlerimize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Sözde medeni dünyanın sessizliğe gömüldüğü bir dönemde Galatasaray camiasının bu vicdanlı tavrını tarih şüphesiz kaydetmiştir."