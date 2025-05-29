Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Karagümrük'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, "Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu başarısından dolayı Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.
"Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum."