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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Karagümrük'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Karagümrük'e tebrik

23:1629/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, "Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu başarısından dolayı Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum."




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