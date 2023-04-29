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Dünya

Gurbetçiler sandık başına akın etti: Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimlerde ilk kez beş sandık konulduğunu söyleyen bir gurbetçi, "Çok büyük bir kalabalık var, büyük bir izdiham var. Bremen ve kuzey çevresinden çok sayıda vatandaşımız katıldı. Seçim başarılı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.

16:35 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.

Pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarına akın etti

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başladı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için oy verme noktalarına akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, uzun kuyruklar oluşturdu.

"İlk kez beş sandık konuldu büyük bir izdiham var"

Oy verme işleminin sabahın erken saatlerinden itibaren başladığını söyleyen bir gurbetçi şu açıklamalarda bulundu:

"İlk kez beş sandık konuldu. Çok büyük bir kalabalık var, büyük bir izdiham var. Olaysız başarılı bir şekilde şu anda devam ediyor.
Bremen'de oy verme işlemi üç gün devam edecek. Katılım çok yüksek. Bremen ve kuzey çevresinden çok sayıda vatandaşlarımız katıldı. Seçim başarılı bir şekilde devam ediyor. Milletimize ve devletimize hayırlı, uğurlu olsun."



#Bremen
#Almanya
#seçim
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