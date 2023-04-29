Gurbetçiler sandık başına akın etti: Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.
Pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.
Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarına akın etti
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başladı.
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için oy verme noktalarına akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, uzun kuyruklar oluşturdu.
"İlk kez beş sandık konuldu büyük bir izdiham var"
Oy verme işleminin sabahın erken saatlerinden itibaren başladığını söyleyen bir gurbetçi şu açıklamalarda bulundu: