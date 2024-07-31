Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...
06:16 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:55 - 31/07/2024 Çarşamba
Hamas lideri İsmail Haniye şehit oldu
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.
Doha'da defnedilecek
Şehit Haniye'nin cenazesinin Katar'ın başkenti Doha'da kılınacak cuma namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İşte Haniye'nin şehadet haberi sonrası dakika dakika yaşananlar;
10:34
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, suikastın bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı ifade edildi.
10:30
Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı.
10:03
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesine tepki gösteren Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Filistinli esnaflar, kepenek indirdi.
10:00
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Filistin halkına başsağlığı diledi.
09:57
İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığı bildirildi.
09:21
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek" dedi.
09:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da siyonist suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.
08:50
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ülkesinin Tel Aviv'i savunmaya yardım edeceğini duyurdu.
08:36
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tahran'da uğradığı saldırı sonucunda şehit olan, haklı bir direnişin simgesi Hamas'ın lideri, Gazze halkının yiğit evladı İsmail Haniyye'ye Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin başı sağ olsun. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin.
Hamas: Saldırı İsrail tarafından düzenlendi
Hamas, İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu. Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir"
denildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya birlik çağrısı
Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.
Rusya: Haniye suikastı kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Haniye suikastı için;
"Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır"
ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan ilk açıklama
Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi. CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında,
"İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük."
ifadesi kullanıldı. Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.
Katil sürüsü 3 oğlu ve 4 torunu öldürülmüştü
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.
İsmail Haniye kimdir?
1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü.
1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.
2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeriti Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den beri Hamas Siyasi Büro Başkanlığını yapmaktaydı.
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