Hapishanelerde güvenlik eğitimi Türkiye’den

18 Ocak Mutabakatı için süreç ilerlerken, ABD de hapishanelerdeki DEAŞ'lıları naklediyor. Suriye'de DEAŞ'lıların bulunduğu hapishanelerin tamamının güvenliğini Suriye hükümeti üstlenecek. Şam yönetiminin güvenliği sağlayacağı hapishanelerde Türkiye'nin de güvenlik konusunda eğitim vereceği öğrenildi. Türkiye, cezaevlerinde güvenliğin sağlanması konusunda Suriye yönetimine teknik destek ve eğitim verecek. Bu kapsamda cezaevi yönetimi konusunda Türkiye'nin Şam yönetimine destek olması, gardiyanlık ve dış güvenliğin sağlanması için Türk ekiplerin Suriye'ye gitmesi planlanıyor.